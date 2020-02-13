13.02.2020, 9:57, Новости дня

Полная проверка подразделения «П» службы экономической безопасности ФСБ будет проведена в связи с тем, что кабинета управления велась видеосъемка стрельбы на Лубянке. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что это уже вторая проверка в связи с нападением на Лубянке. В ходе первой проверки, которая была проведена сразу после случившегося, выяснилось, что одно из попавших в интернет видео перестрелки снято из кабинета начальника одного из отделов управления «П». По некоторым данным, в тот вечер там собрались восемь сотрудников, чтобы отметить День военной контрразведки. Кто именно вел съемку выяснить не удалось.

По данным газеты, все присутствовавшие при этом сотрудники получили взыскание. В ходе второй проверки, как выяснил «Коммерсант», будут изучены показатели их служебной деятельности и нарушения трудовой дисциплины.

Ранее РБК со ссылкой на источник сообщал о том, что из центрального аппарата ФСБ уволены 16 сотрудников отдела «П», причастных к съемке расстрела.

Znak.com со ссылкой на источник в силовых структурах сообщал, что уволены пять сотрудников центрального аппарата.

Стрельба у здания ФСБ в Москве началась 19 декабря вечером. Изначально сообщалось, что стрельбу из автомата Калашникова открыли в приемной ФСБ. Агентство «Москва» со ссылкой на официальный комментарий ФСБ сообщило, что стрелявших было трое, однако позднее аннулировало новость.

ЦОС ФСБ сообщил, что стрелявший был один, он убит.

Правоохранительные органы установили личность стрелка. Это 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров.