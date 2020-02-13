Участница нацотбора на «Евровидение 2020» Kruть: Мне за рубежом легче выступать. У нас приходится доказывать, что я не шароварщина

13.02.2020, 9:54, Новости дня

Полуфиналистка нацотбора на «Евровидение 2020» Kruть (Марина Круть) в интервью УНИАН заявила, что главным конкурентом в нацотборе считает свой страх.

«Многие люди говорили, что «Евровидение» – супертяжелый. Но гораздо труднее творить и писать на фрилансе, быть свободном художником в Украине», – сказала она.

По словам Kruть, заграничную публику завоевать ей удается легче.

«Мне за рубежом легче выступать. У нас я выхожу на сцену и чувствую в зале: «Сейчас что-то будет, что-то не интересное». Вспомните себя в школе. Девятиклассники сидят на задних рядах во время школьного выпускного. Девочка поет песенку. Они ее «булят»… Что-то подобное происходит в начале моего музыкального выступления. Мне приходится доказывать, что я не шароварщина», – заявила исполнительница.

По ее словам, во время выступления удается произвести нужное впечатление.

«Затем я могу проникнуть в сердце. Люди выходят из стертым стереотипом, говорят: «Мы не ожидали»», – отметила она.

Бандуристка добавила, что за рубежом никто не понимает, что будет происходить, для них ее инструмент, выступление – это новое. Kruть: рассказала, что ее хорошо принимали в Китае, Канаде, европейских странах.

«Первый вопрос: «Откуда ты?». Через мое творчество происходит продвижение Украины. Представьте, чувиха с бандурой приедет на «Евровидение». И зрители такие: «Мама! Что это за инструмент?». Но я считаю, что и песня – классная. У бандуры нет границ. Все ее сжимают до «народного инструмента», а мне хочется показать ее всему миру. Мир трудно удивить, но я знаю, как это сделать», – заверила исполнительница.

ВИДЕОВидео: Телеканал СТБ / YouTube

В финал украинского национального отбора «Евровидение 2020» прошли Kruть, Go-A и Jerry Heil.

Представителя Украины назовут 22 февраля. Прямой эфир второго полуфинала нацотбора состоится 15 февраля, финала – 22 февраля.

Конкурс «Евровидение 2020» пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Конкурс будут вести актриса и ведущая Шанталь Янзен, ведущая, певица, дважды участвовавшая в Евровидении, Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

Участник от Украины в Роттердаме выступит в первом полуфинале. У него будет 16 конкурентов.