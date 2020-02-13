Новинка смартфона Oppo A31 полностью рассекречена

13.02.2020, 9:52, Новости дня

Китайская компания OPPO в ближайшее время выпустит новый недорогой смартфон OPPO A31, о котором уже появились подробности, включая рендерные изображения.

В частности, предложенная новинка обладает 6,5-дюймовым экраном с высоким разрешением. Также можно увидеть, что в дисплее предусмотрен компактный вырез под фронтальную камеру с модулем 8 мегапикселей. Основная камера получила три объектива и оптический зум. Основной датчик 16 мегапикселей.

За производительность девайса отвечает мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio P35 с 4-6 гигабайтами оперативной памяти в разных комплектациях. В зависимости от версии, аппарат получит 64-128 гигабайт постоянной памяти. Емкость встроенного аккумулятора равна 4230 мАч.



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Новинка смартфона Oppo A31 полностью рассекречена

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