Компания Essential Products прекратила существование

13.02.2020, 9:52, Новости дня

Сегодня стало известно, что проект Essential Products официально прекратил свое существование.

Несмотря на то, что ранее данный стартап сумел достичь высокого успеха, однако разработчики не способы далее вести проект и поддерживать его работы. Напомним, несколько лет назад состоялась премьера смартфона Essential Phone, который не сумел оправдать надежд производителя. Причина состоит в том, что в смартфоне имелись проблемы с дисплеем, камерой и некоторыми другими важными опциями.

Таким образом, первый выпущенный продукт существенно подпортил репутацию, тогда как последующие затеи уже не сумели набрать должного интереса у широкой аудитории покупателей, за счет которых можно было бы развивать компанию.