Израиль разорвал связи с Верховным комиссаром ООН

13.02.2020, 9:51, Новости дня

Израиль приостанавливает свои связи с Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека, заявило министерство иностранных дел еврейского государства.

Такое решение было принято спустя несколько часов после создания черного списка из 112 компаний, которые ведут бизнес в поселениях на Западном берегу, пишет mignews.com со ссылкой на Times of Israel.

МИД Израиля распорядился об «исключительной и жесткой мере» в ответ на действия Мишель Бачелет, «выступающей за кампанию BDS» (глобальная кампания «Бойкот, изоляция и санкции», направленная на экономическое и политическое давление на Израиль).

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац пообещал защищать работающие в стране компании. 

Согласно докладу Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), 112 компаний «вовлечены в один или более специфических видов деятельности, о которой говорится в резолюции Совета ООН по правам человека 31/36». Уточняется, что 94 предприятия из этих 112-ти базируются в Израиле, передает ТАСС.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху решительно осудил публикацию доклада ООН, направленную на «очернение» еврейского государства. Он подчеркнул, что Совет по правам человека ООН «является предвзятым и лишенным влияния органом».



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Израиль разорвал связи с Верховным комиссаром ООН

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