В Госдуме предложили ввести скидки на оплату ЖКХ

13.02.2020, 9:51, Новости дня

Россиянам можно предоставить скидку на оплату услуг ЖКХ за счет экономии на бумажных квитанциях, считает депутат Госдумы Борис Чернышов.

С соответствующим предложением он обратился к главе Минстроя Владимиру Якушеву, информирует RT.

В своем обращении депутат указывает, что сейчас оплата услуг ЖКХ остается весомой статьей расходов для россиян.

Чернышев предлагает отказаться от бумажного носителя. Так, в случае оплаты услуг ЖКХ через интернет не нужно будет тратить деньги на бумагу и услуги почты.

Он напомнил, что на данный момент у россиян нет возможности отказаться от бумажных квитанций, даже если они производят оплату в электронном виде.

При этом Чернышов предлагает сохранить возможность получать бумажные квитанции для всех желающих.

Парламентарий считает, что размер скидки можно рассмотреть после принятия соответствующего решения.

Кроме того, депутат предложил еще и доплачивать россиянам: компании, которые размещают свою рекламу на квитанциях, могут выплачивать гражданам определенный процент.

Ранее в «Единой России» предложили снизить платежи за ЖКХ.