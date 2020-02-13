В Госдуме предложили ввести скидки на оплату ЖКХ

13.02.2020, 9:51, Новости дня

Россиянам можно предоставить скидку на оплату услуг ЖКХ за счет экономии на бумажных квитанциях, считает депутат Госдумы Борис Чернышов.

С соответствующим предложением он обратился к главе Минстроя Владимиру Якушеву, информирует RT.

В своем обращении депутат указывает, что сейчас оплата услуг ЖКХ остается весомой статьей расходов для россиян. 

Чернышев предлагает отказаться от бумажного носителя. Так, в случае оплаты услуг ЖКХ через интернет не нужно будет тратить деньги на бумагу и услуги почты. 

Он напомнил, что на данный момент у россиян нет возможности отказаться от бумажных квитанций, даже если они производят оплату в электронном виде. 

При этом Чернышов предлагает сохранить возможность получать бумажные квитанции для всех желающих. 

Парламентарий считает, что размер скидки можно рассмотреть после принятия соответствующего решения.

Кроме того, депутат предложил еще и доплачивать россиянам: компании, которые размещают свою рекламу на квитанциях, могут выплачивать гражданам определенный процент.

Ранее в «Единой России» предложили снизить платежи за ЖКХ. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

В Госдуме предложили ввести скидки на оплату ЖКХ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01 / Россия наращивает поставки оружия в Юго-Восточную Азию

15.01 / Малюська заявил, что копит деньги, так как из-за политической деятельности его никто не возьмет на работу

10.12 / Депутата Бурматова госпитализировали с пленарного заседания Госдумы

06.12 / Путин заявил об отсутствии у РФ планов прекратить транзит газа через Украину

27.01 / Землетрясения в Турции. Число жертв увеличилось до 41

18.12 / Следователи разрешили защите подозреваемых ознакомиться с частью материалов по делу об убийстве Шеремета

07.02 / Попытки регулирования медиа в стране, где не работает судебная вертикаль, можно трактовать как преследование инакомыслия – журналист Лымарь

13.02 / Нидерланды отказали Москве в просьбе судить россиян – фигурантов по делу MH17 в РФ

05.01 / Украинцев все любят, но о стране говорят, что она коррумпирована – Климкин

17.12 / Мнения: Россияне с хорошими лицами предали Павла Шеремета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика