Галкин показал, как его встречает Пугачева с детьми

13.02.2020, 9:42, Новости дня

Российский шоумен Максим Галкин обнародовал в Instagram видео, в котором показал, как его встречают после работы жена, певица Алла Пугачева, и дети, Лиза и Гарри.

Видео снято на территории перед замком Пугачевой и Галкина в подмосковной деревне Грязь.

«Приехал со съемок», – рассказал шоумен.

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Приехал со съёмок *

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 11 Фев 2020 в 10:06 PST

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.

Их дети – Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2019 года им исполнилось шесть лет. Детей паре родила суррогатная мать.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Галкин показал, как его встречает Пугачева с детьми

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