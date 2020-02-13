Галкин показал, как его встречает Пугачева с детьми

13.02.2020, 9:42, Новости дня
Российский шоумен Максим Галкин обнародовал в Instagram видео, в котором показал, как его встречают после работы жена, певица Алла Пугачева, и дети, Лиза и Гарри.
Видео снято на территории перед замком Пугачевой и Галкина в подмосковной деревне Грязь.
«Приехал со съемок», – рассказал шоумен.
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Приехал со съёмок *
Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.
Их дети – Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2019 года им исполнилось шесть лет. Детей паре родила суррогатная мать.
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