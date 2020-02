В Нидерландах произошли два взрыва в центрах сортировки почты

13.02.2020, 9:42, Новости дня

12 февраля в бизнес-центре в Амстердаме произошел взрыв в пункте сортировки почты. Об этом проинфомировала местная полиция в Twitter.

По предварительным данным, бомба была в одном из отправлений. Данных о пострадавших не поступало.

In een postkamer van een bedrijfspand aan de Bolstoen heeft woensdagochtend even voor 8 uur een explosie plaatsgevonden, vermoedelijk veroorzaakt door een bombrief. Geen gewonden. Woordvoering politie komt ter plaatse.

— Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) February 12, 2020

В этот же день произошел второй в сортировочном центре в городе Керкраде провинции Лимбург. Сотрудников компании эвакуировали, никто не пострадал, рассказали в ведомстве.

[1/2] Bij een postsorteerbedrijf aan de Wiebachstraat in Kerkrade is rond 08.30 uur een briefpakket ontploft. Er zijn geen gewonden gevallen. Het bedrijf is ontruimd en Team Explosieven Verkenning komt ter plaatse om onderzoek te verrichten.

— Politie Limburg (@PolLimburg) February 12, 2020

В полиции подчеркнули, что пока не известно, были ли эти взрывы связаны.

* 2/2 * Het is nog onbekend of er een verband is met de ontploffing van een briefpakket vanochtend in Amsterdam.

— Politie Limburg (@PolLimburg) February 12, 2020