Названы крупнейшие должники за газ в регионах России

13.02.2020, 9:37, Новости дня

«Газпром межрегионгаз» составил список крупнейших должников за газ среди предприятий в регионах России. Лидирующую позицию в списке заняла Московская область.

В Подмосковье находятся 87 юридических лиц, имеющих долги за газ по состоянию на 1 января 2020 года, говорится в сообщении на сайте «Газпром межрегионгаза».

В списке представлены компании с просроченной задолженностью за газ на сумму более 10 млн рублей.

В пятерку лидеров – должников вошли также Тверская область (69 предприятий), Пермский край (43 предприятия), Саратовская область (42 предприятия), Краснодарский край и Оренбургская область (по 33 компании).

На Камчатке и Алтае, в Калмыкии, Ингушетии, Приморском крае и Калининградской области отмечено наименьшее число должников.

Самую большую сумму за газ задолжало муниципальное унитарное предприятие Грозного – МУП «Теплоснабжение» – 2,581 млрд рублей. Крупнейшими должниками стали также «Брянсккоммунэнерго» – 2,45 млрд рублей, и «Центральная ТЭЦ» в Кемеровской области – 2,291 млрд рублей.

В апреле прошлого года сообщалось, что задолженность за потребление электроэнергии и газа в республиках Северо-Кавказского федерального округа составляет 120 млрд рублей.



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Названы крупнейшие должники за газ в регионах России

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