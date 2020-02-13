Древнейшие глиняные гробы обнаружили в Египте

13.02.2020, 9:37, Новости дня

В районе Умм аль-Хильджан в провинции Дакахлия, расположенной в дельте Нила, египетская археологическая экспедиция нашла 83 захоронения, 80 из них датируются первой половиной четвертого тысячелетия до н. э, информирует министерство по делам древностей Египта.

Генеральный секретарь высшего совета по делам древностей Мустафа аль-Вазири рассказал, что глиняные гробы обнаружили в провинции Дакахлия впервые, передает РИА «Новости».

Захоронения имеют овальную форму, в них также обнаружили различную утварь.

По словам аль-Вазири, в данном районе стоит ждать обнаружение большего числа подобных захоронений.

Первая половина четвертого тысячелетия до нашей эры – период, предшествовавший объединению Египта в единое царство, что произойдет около 3150 года до н.э., в правление первого фараона Менеса.

Ранее была обнаружена старейшая в мире деревянная конструкция.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Древнейшие глиняные гробы обнаружили в Египте

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01 / Лавров пообещал не щадить террористов в сирийском Идлибе

26.01 / В Петербурге задержали четырех мужчин из каршерингового авто с трупом в багажнике

31.12 / Автоновости: Корейские бренды поставили рекорд на российском рынке

30.01 / Коронавирус 2019-nCoV. 170 человек умерли, более 7 тыс. заболели

04.12 / Доказательств вмешательства Украины в американские выборы 2016 года нет – Госдепартамент

17.01 / Самарский губернатор пообещал провести проверку из-за разрешения охотиться на собак

27.12 / Орбиту МКС скорректировали в два этапа

23.12 / Малиновский ассистом помог «Аталанте» разгромить «Милан»

16.01 / На Донбассе в результате обстрелов погиб украинский военный – штаб ООС

07.02 / Кремль подтвердил приглашение Абэ на празднование 75-летия Победы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика