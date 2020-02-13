Эксперты рассказали, как от депрессии помогут диоды

13.02.2020, 9:31, Новости дня

Группа российских ученых нашла уникальный способ лечения депрессии, для использования которого нужны лишь специальные светодиоды, имитирующие пламя свечи.

На сегодняшний день наиболее безопасным для человеческого организма заменителем света принято считать свечи, спектр излучения которых похож на солнце на закате или восходе. Российские исследователи разработали уникальные светодиоды, которые по своим характеристикам сравнимы с пламенем свечи. Как рассказали авторы инновационной разработки, данные устройства полностью безопасны для человека, а также способны уменьшать риск развития депрессии.

Таким образом, полученные светодиодные устройства можно активно использовать в повседневной жизни как средство профилактики депрессии. Кроме того, свет, излучаемый диодами, также позволит нормализировать уровень мелатонина в организме человека. Поэтому разработка позволит еще и решить проблемы со сном.