Аэропорт Норильска признан одним из лучших в категории «малые аэропорты»

13.02.2020, 9:31, Новости дня

Аэропорт Норильска признан одним из лучших в стране в категории "малые аэропорты". Пассажиропоток в год составляет порядка 500 тысяч человек. Премию "Воздушные ворота России" вручали в День гражданской авиации, 9 февраля. В этом году дату отмечают в восьмой раз.

Норильский аэропорт удостоен награды благодаря недавней реконструкции, сообщают "Вести Красноярск". Там, была отремонтирована взлётно-посадочная полоса, модернизирован аэродромный комплекс, а также воздушную гавань оснастили новой техникой и, конечно, усовершенствовали сервис.

Напомним, аэропорт, расположенный на севере Красноярского края в 35 километрах западнее центра Норильска. Имеет статус внутреннего аэропорта, является аэродромом совместного базирования с государственной авиацией. Приравнен к условиям международного — пересечение воздушных магистралей: транссибирской и трансатлантической. Аэропорт является единственной связью севера Красноярского края с другими регионами России, не считая судоходства по реке Енисею и Северному морскому пути.

Текст:

ГТРК "Красноярск"