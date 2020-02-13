Известны результаты первых испытаний на людях робота-хирурга

13.02.2020, 9:31, Новости дня

Стало известно, что хирургический робот прошел первые клинические испытания. Известно, что робот способен соединять кровеносные сосуды диаметров 0,3 миллиметра.

Не так давно была представлена первая роботизированная система, предназначенная для супермикрохирургии. Сначала специалисты долго сомневались в хирургическом роботе, однако его успехи все же заставили их провести испытания работа с участием реальных пациентов. Так в ходе эксперимента робот проводил операции пациентам с раком молочной железы, которые добровольно согласились на вмешательство робота. Инициаторами проведения данного испытания для робота стали сотрудники Медицинского центра Университета Маастрихта и Технологического университета Эйндховена.

Оказалось, робот способен действовать быстро и четко, без лишних движений. Он также отлично пользуется стандартными хирургическими микроскопами. Эксперты пока довольны первыми полученными результатами испытания.