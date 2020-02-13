Ученые рассказали, как восстановить леса

13.02.2020, 9:30, Новости дня

Специалисты из НИТУ «МИСиС» и Тамбовского государственного университета при участии сотрудников Питомнического комплекса Воронежской области и ВГЛТУ предложили новый способ восстановления лесов.

Согласно имеющейся информации, в прошлом году экономический ущерб от лесных пожаров в РФ составил около 14,4 миллиарда рублей. Теперь ученые озадачены необходимостью восстановления лесов. Выгоревшие участки засаживаются саженцами, которые выращиваются в специальных лабораторных условиях методом микроклонального размножения. Тем не менее, использование таких саженцев имеет определенные проблемы, ведь нередко они гибнут в процессе адаптации к почве. Команда российских ученых нашла способ решения данной проблемы.

Эксперты представили найденные ими нанопрепараты для микроклонального размножения древесных растений. Сообщается, что данные нанопрепараты позволят защитить проростки от воздействия инфекций.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Ученые рассказали, как восстановить леса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / В МВД создали подразделение по борьбе с IT-преступлениями

13.02 / Роспотребнадзор потребовал вернуть сбежавшую из больницы Боткина пациентку через суд

24.12 / На Новый год обещали показать улучшенную версию «Иронии судьбы»

12.12 / Директор Юго-Западной железной дороги заявил, что глава «Укрзалізниці» представляет интересы олигархических групп

26.01 / Мужчина открыл стрельбу из автомата во дворе дома в Нижневартовске

08.02 / Арахамия: Почему самая лучшая земля принадлежит ментам, прокурорам, сбушникам, губернаторам?

23.01 / Глава Крыма предупредил Киев о последствиях «марша» в Крым

09.12 / Полиция составила админпротокол в отношении мужчины, бросившего яйцо в направлении Порошенко на Майдане – СМИ

09.12 / Участника беспорядков 27 июля Малышевского приговорили к трем годам колонии

29.01 / Автоновости: FAW привезет новые кроссовер и седан в Россию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика