Ученые рассказали, как восстановить леса

13.02.2020, 9:30, Новости дня

Специалисты из НИТУ «МИСиС» и Тамбовского государственного университета при участии сотрудников Питомнического комплекса Воронежской области и ВГЛТУ предложили новый способ восстановления лесов.

Согласно имеющейся информации, в прошлом году экономический ущерб от лесных пожаров в РФ составил около 14,4 миллиарда рублей. Теперь ученые озадачены необходимостью восстановления лесов. Выгоревшие участки засаживаются саженцами, которые выращиваются в специальных лабораторных условиях методом микроклонального размножения. Тем не менее, использование таких саженцев имеет определенные проблемы, ведь нередко они гибнут в процессе адаптации к почве. Команда российских ученых нашла способ решения данной проблемы.

Эксперты представили найденные ими нанопрепараты для микроклонального размножения древесных растений. Сообщается, что данные нанопрепараты позволят защитить проростки от воздействия инфекций.