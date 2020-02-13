Роспотребнадзор объяснил, как вернуть лекарство в аптеку

13.02.2020, 9:30, Новости дня

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как вернуть или обменять купленные лекарственные препараты в аптеке, если они по каким-то причинам не подошли покупателю.

Возврату и обмену не подлежат товары только надлежащего качества. Если же препарат оказался недоброкачественным, то в аптеке его обязаны принять. Также покупателю должны обменять лекарство, если при продаже фармацевт перепутал дозировку или форму выпуска препарата, сообщается на сайте ведомства.

К недостаткам, из-за которых покупатель вправе требовать принять товар обратно, относятся: истекший срок годности, отсутствие на русском языке обязательной информации, несовпадение серии партии или срока годности на упаковке и препарате, отсутствие инструкции, брак тары и несоответствие описания лекарства с его реальным видом.

В Роспотребнадзоре поясняют, что покупатель может потребовать снижения цены, вернуть полную сумму покупки или же обменять товар. Если в аптеке откажутся менять лекарство, то нужно написать претензию в свободной форме в двух экземплярах.

Ранее Федеральная антимонопольная служба зафиксировала существенный рост цен на медицинские маски в оптовом сегменте и среди производителей. 

Тем временем исследователи из Института химии твердого тела и механохимии СО РАН разработали материал для медицинских масок, который имеет высокую антибактериальную и противовирусную активность. 



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Роспотребнадзор объяснил, как вернуть лекарство в аптеку

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