Медики назвали первый признак рака печени

13.02.2020, 9:30, Разное

Рак печени из-за «расплывчатых» симптомов в большинстве случаев диагностируют на поздних стадиях, когда новообразование прогрессирует, что затрудняет лечение. Медики назвали первый признак онкологии данного органа, при выявлении которого нужно обязательно пройти обследование и проконсультироваться со специалистами.

Тревожным признаком, свидетельствующим о раке печени, может быть периодически возникающий дискомфорт в желудке или болевые ощущения в верхней области живота. Чаще всего боль возникает в районе правой лопатки и может распространяться на спину или правую нижнюю область грудной клетки. Названный симптом является одним из первых, указывающих на развитие онкологии печени, но помимо этого есть ещё ряд признаков. На рак органа может указывать резкое снижение массы тела, частая тошнота и снижение аппетита, слабость, отёк живота, калл светлого цвета, жёлтый оттенок глазных белков и кожных покровов, ощущение быстрого насыщения после съеденного небольшого количества пищи.

Медики рекомендуют для снижения риска развития рака печени отказаться от вредных привычек – чрезмерного употребления алкоголя и курения. Также стоит вести активный образ жизни, а в рационе должны присутствовать фрукты, овощи, рыба, зелень, молоко, мёд, мясо, зерновые, растительное масло и другие полезные продукты.