«Калгари» проиграл в дебютном матче Елесина

13.02.2020, 9:30, Новости дня

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Двумя матчами завершился игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. В обеих встречах победы одержали хозяева.

"Ванкувер Кэнакс" забросил три безответных шайбы в ворота "Чикаго Блэкхоукс". "Лос-Анджелес Кингз" был сильнее "Калгари Флеймз" 5:3.

В составе "Калгари" дебютировал бывший защитник ярославского "Локомотива" Александр Елесин. 24-летний хоккеист провел на площадке 11 минут и совершил два броска по воротам "королей". Также новичок "огоньков" провел два силовых приема.



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«Калгари» проиграл в дебютном матче Елесина

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