Для квантового компьютера создали уникальный чип

13.02.2020, 9:30, Новости дня

Исследователи из Австралии сообщили о создании стабильного кремниевого чипа, который позволит сделать квантовые компьютеры более стабильными. Кроме того, именно данный чип позволит снизить количество случайных ошибок в работе кубитов в три раза.

Команда австралийских разработчиков приложила немало усилий, чтобы разработать максимально стабильный чип. Эксперты рассказали, что успеха удалось достичь лишь с помощью внедрения квантовых точек в кремниевый чип. Они превратили данные точки в атомы с огромным количеством электронов. Предполагается, что именно новый уникальный чип станет первым шагом к созданию стабильных ячеек в памяти квантового компьютера.

Разработчики напомнили, что приблизительно семь лет назад они уже представляли первый прототип «искусственного атома», но тогда он был крайне нестабилен, и применять его в качестве базы для кубитов и производства сложных вычислений не удалось.



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Для квантового компьютера создали уникальный чип

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