Внук Назарбаева попросил политическое убежище в Британии

13.02.2020, 9:26, Новости дня

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан попросил политического убежища в Великобритании.

Сове решение Назарбаев-младший объяснил тем, что, по его мнению, на него оказывает давление семья.

«Мы докажем тем, кто сидят у руля государства, что они — не Боги! Они могут, конечно, нас преследовать, убивать, отбирать свободу и даже загонять в самые тупиковые жизненные ситуации. Но, поверьте мне, Бог с нами и мы победим! В данное время на меня пытается давить семья по-всякому, и мне пришлось идти на кардинальные меры: я прошу в Великобритании политическое убежище», – написал он в Facebook.

По словам Айсултана Назарбаева, он обладает «информацией о высокомасштабной коррупции между правительством РФ и Казахстана». «Я говорю о миллиардах долларах США, украденных у народа Казахстана. Я оказался в центре этой жадности и ненасытности моей семьи, а в частности, моей мамы (Дариги Назарбаевой и ее мужем Кайратом Шарипбаевым)», – пишет внук бывшего президента.

Он также отметил, что все детали можно будет прочесть в его интервью Times.

В октябре прошлого года Королевский суд района Саутворк в Лондоне приговорил Айсултана Назарбаева к году лишения свободы условно за незаконное проникновение на чужую собственность и драку с полицейским. Находясь под действием наркотических веществ, Назарбаев ударил и укусил одного сотрудников правоохранительных органов.



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Внук Назарбаева попросил политическое убежище в Британии

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