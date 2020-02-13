«Все дело в газовом контракте, я оказался в эпицентре жадности». Внук Назарбаева рассказал о коррупции и попросил политического убежища у Великобритании

13.02.2020, 9:24, Новости дня

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил политического убежища у Великобритании. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В данное время на меня пытается давить семья по всякому, и мне пришлось идти на кардинальные меры: я прошу в Великобритании политическое убежище. Мои последние пять лет покрыты серыми полосами. Пора людям узнать, что на самом деле происходило и почему!», — написал он.

По словам Назарбаева, он владеет «информацией о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана». «Я говорю о миллиардах долларах США, украденных у народа Казахстана. Я оказался в центре этой жадности и ненасытности моей семьи, а в частности, моей мамы (Дариги Назарбаевой и ее мужем Кайратом Шарипбаевым)», — сообщил он.

«С весны 2015 года Кайрат Шарипбаев и моя мать начали закулисную войну против моего бывшего тестя, Кайрата Боранбаева. И окружение Нурсултана Назарбаева начали настраивать его против моего тестя. Все дело заключалось в газовом контракте, где за копейки продается казахстанский газ российскому Газпрому. Там существует прокладочная компания и на ней формируется прибыль около 1.5 млрд долларов США в год. Деньги оседают в Сингапуре и там они делятся между российской верхушкой, кошельками Владимира Путина, а в частности, Алексея Миллера, руководителя российского Газпрома. Что касается Казахстана, то прибыль около 700 млн дол в год, делится между Тимуром Кулибаевым и Кайратом Боранбаевым, моим бывшим тестем. Так вот, когда моя мать и ее муж, Кайрат Шарипбаев, захотели забрать этот контракт себе, у Тимура Кулибаева и Кайрата Боранбаева, я оказался в эпицентре этой жадности», — рассказал Назарбаев.

«Я верю в то, что если народ объединится против власти внутри страны, то нам будет под силу перевернуть государство вверх дном! Почему вверх дном? Потому что после дна, начинается новое начало!

Мы докажем тем, кто сидят у руля государства, что они — не Боги! Они могут, конечно, нас преследовать, убивать, отбирать свободу и даже загонять в самые тупиковые жизненные ситуации. Но, поверьте мне, Бог с нами и мы победим!», — добавил он.