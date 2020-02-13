Ирина Отиева заявила, что получает две пенсии в месяц

13.02.2020, 9:21, Разное

Российская певица Ирина Отиева рассказала, что ежемесячно она получает две пенсии. Первое пособие ей выплачивается по старости, вторую ей начислил лично мэр Москвы Сергей Собянин за звание заслуженной артистки России.
По словам Ирины Отиевой, она не может назвать себя бедной. Размер базовой части составляет 13 000 рублей, а за звание заслуженной артистки ей платят около 30 000 рублей. Этих денег ей хватает для комфортного существования, поскольку живет певица непривередливо.

Эстрадная исполнительница призналась, что большую часть пенсии она тратит на оплату коммунальных счетов и покупку продуктов. Ранее размер своих пенсий озвучивал Евгений Петросян, юморист заявил, что по старости он получает не менее 20 000 рублей.



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Ирина Отиева заявила, что получает две пенсии в месяц

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