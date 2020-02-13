Александр Панкратов-Чёрный о пенсии: «Работники культуры живут в нищете»

13.02.2020, 9:21, Разное

Отечественный актёр и кинорежиссёр Александр Панкратов-Чёрный в одном из недавних интервью озвучил размер своей пенсии. Артист заметил, что большинство работников культуры страны «живут в нищете», а заработанных денег хватает по сути только на еду и оплату коммунальных услуг.
Александр Панкратов-Чёрный не скрывает, что размер начисленной ему государством пенсии составляет 14,8 тысяч рублей. Кроме того, он получает 30-тысячную надбавку от столичной мэрии, как народный артист, поэтому ежемесячная сумма выплат – около 45 тысяч рублей. Деньги, как отметил 70-летний актёр, небольшие и уходят на самое необходимое, а вот на отдых или другие нужды помогает накопить работа. Панкратов-Чёрный констатирует, что в РФ много говорят о необходимости «поднимать культуру», но работники данной сферы практически живут в нищете. Артисты театра в провинции получают зарплату в размере 9-11 тысяч рублей и не могут на эти средства нормально обеспечивать семьи.

Режиссёр пояснил о коллеге из театра Суздаля, играющем ведущие роли. Его зарплата в месяц не превышает 9 тысяч рублей, а потому артист занимается огородом, выращивая овощи, что, по мнению Александра Панкратова-Чёрного, «и грустно, и смешно».



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Александр Панкратов-Чёрный о пенсии: «Работники культуры живут в нищете»

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