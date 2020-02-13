Житель Биробиджана расстрелял из ружья радар

13.02.2020, 9:19, Новости дня

Житель Биробиджана после очередного штрафа за превышение скорости расстрелял из ружья прибор автоматической фотовидеофиксации на дороге, подозреваемый задержан, сообщили в региональном УМВД.

О повреждении стационарного комплекса автоматической фотовидеофиксации на автодороге в районе улицы Биршоссе в Биробиджане в полицию сообщил представитель организации «Безопасные дороги». Полицейские выяснили, что прибор был расстрелян из охотничьего ружья. По горячим следам нашли подозреваемого в умышленном повреждении прибора.

«Подозреваемый задержан сотрудниками полиции, дал признательные показания, оружие изъято. Со слов задержанного, после очередного штрафа он не совладал с эмоциями. В ночное время взял охотничье ружье, поехал на улицу Биршоссе 12 км и выстрелил несколько раз в прибор», – передает РИА «Новости» сообщение УМВД.

Ранее 43-летний мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, но судимостей у него не было. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества». Мужчине также придется возмещать ущерб за повреждение прибора.

Напомним, в ноябре глава ведомства Михаил Черников заявил, что на ГИБДД распространится солидарная ответственность за установку камер фотофиксации на дорогах.

Ранеее вице-премьер Максим Акимов поручил Минтрансу ужесточить требования к открытию сведений о камерах фото- и видеофиксации на дорогах.

В октябре сообщалось, что водителей начнут предупреждать о передвижных дорожных камерах.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Житель Биробиджана расстрелял из ружья радар

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Илларионов: Вторую мировую войну начали совместно Гитлер и Сталин, подписав 23 августа 1939 года пакт Молотова – Риббентропа

31.01 / 50 Cent получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде. Фоторепортаж

15.12 / Общество: Как Европа поднимает рождаемость

27.12 / Российский ученый поддержал идею церкви о проведении антиалкогольных уроков в школе

06.02 / Женщину с двумя килограммами героина задержали в Подмосковье

10.02 / Феникс, Питт, Элтон Джон. Все победители «Оскара 2020»

04.12 / Курс гривны к доллару укрепился до 23,94 грн/$

29.12 / Посол рассказал о «слишком разных взглядах» РФ и Польши на историю

07.12 / Филарет решил бороться за Киевский патриархат до последнего

05.02 / В мире: Две половины США объявили о враждебности друг к другу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика