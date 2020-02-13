В РКК «Энергия» раскрыли план выхода из финансового кризиса

13.02.2020, 9:19, Новости дня

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» должна до 2025 года принять участие со своими изделиями в 60 запусках ракет-носителей, чтобы выйти из финансового кризиса, сообщил гендиректор РКК «Энергия» Николай Севастьянов.

В интервью ТАСС он напомнил, что на предприятии разработана программа финансового оздоровления. Главным источником выхода из кризиса является выполнение до 2025 года большой производственной программы, по которой РКК «Энергия» должны быть разработаны и изготовлены изделия новой космической техники, а также осуществлено более 60 пусков с космодромов Байконур, Плесецк и Восточный, сообщил Севастьянов.

В 2019 году «Энергия» приняла участие в 11 из 25 космических запусков России: к МКС стартовали четыре корабля «Союз МС» и три «Прогресс МС», были выведены два спутника производства «Энергии» и два разгонных блока ДМ-03 использовались в составе ракет «Протон-М».

В ноябре 2018 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что долг РКК «Энергия» на тот момент составлял примерно 30 млрд рублей, в основном по международным обязательствам.

Севастьянов рассказал, что программу финансового оздоровления Ракетно-космической корпорации поручено доработать с учетом механизмов поддержки, которые собирается использовать правительство России. Это докапитализация предприятий, реструктуризация старых долгов и отсрочка выплаты штрафов, сказал он.

Также гендиректор сообщил, что из-за убытков, полученных «Энергией» с 2014 г. по 2018 г. по коммерческим проектам «Морской старт», EgyptSat и AngoSat, в 2019 г. пришлось привлекать дополнительные кредиты для обеспечения финансовой устойчивости предприятия.

По его словам, 2019-й год РКК закончила без убытков. По отношению к 2018 году выручка РКК «Энергия» в 2019 году увеличилась на 20%, сказал Севастьянов.

Николай Севастьянов занимал пост врио гендиректора «Энергии» с января 2019 года, на посту гендиректора корпорации находится с марта 2019.

Рогозин ранее отмечал, что 2020-й год станет переломным для российской космической отрасли и покажет, сможет ли она преодолеть хронические проблемы.