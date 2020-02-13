Новый кроссовер Volkswagen Tayron X рассекретили

13.02.2020, 9:14, Новости дня

В Сети опубликовали некоторые подробности о предстоящем купеобразном кроссовере Volkswagen Tayron X.

В частности, предложенная новая модификация получит более индивидуальный дизайн, выраженный в форме дисков, дополнительном обвесе и увеличенном спойлере на крыше. Известно, что новая модель Volkswagen Tayron X получит также 2-литровый бензиновый двигатель, который выдает 186 л.с. мощности. В топовой комплектации этот параметр вырастет до 220 л.с.

Кроме того, автомобиль будет также предлагаться с роботизированной трансмиссией и системой полного привода. В числе достоинств кроссовера Volkswagen Tayron X также значится адаптивный круиз-контроль, мультимедийный комплекс, а также многочисленные системы безопасности, включая предотвращение столкновений. Официальный выход кроссовера пройдет в ближайшее время.