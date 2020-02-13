Hyundai и Canoo совместно разрабатывают новую электрическую платформу

13.02.2020, 9:14, Новости дня

Южнокорейская компания Hyundai презентовала новую платформу, которая будет применяться в отношении новых электрических автомобилей.

Известно, что выпуском данной архитектуры занимались также специалисты американского бренда Canoo. Напомним, данная компания осенью прошлого года также продемонстрировала свой первый электрический фургон, который может появиться в свободной продаже уже в следующем году.

Кроме того, все последующие электрокары от Hyundai получат вышеуказанную платформу. Один из руководителей проекта анонсировал выход еще одной архитектуры, которая позволит добиться максимальной автономности для транспортных средств, а также сделать электрокары более массовыми. Более точные данные объявят после внедрений в один из серийных автомобилей на электротяге.



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Hyundai и Canoo совместно разрабатывают новую электрическую платформу

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