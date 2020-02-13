Обновленный кроссовер Renault Arkana выходит на китайский рынок

13.02.2020, 9:14, Новости дня

В Китае рассекретили внешний вид, а также технические параметры нового французского кроссовера Renault Arkana.

Уже к весне нынешнего года станет возможным приобрести данную модель на местном рынке. В свою очередь, разработчики применили в указанной модели платформу CMF-B, которая также применяется в популярном кроссовере Nissan Juke. Распознать обновленную модификацию станет возможным по новым бамперам, декоративным вставкам на кузове, а также усовершенствованной выхлопной системе.

Известно, что новый недорогой кроссовер также оснащается 1,3-литровым бензиновым двигателем с мощностью 159 л.с. Кроме того, здесь также предусмотрели 6-ступенчатую трансмиссию и передний привод во всех комплектациях. Остальные детали пока не указаны до выхода в продажу.