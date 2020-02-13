Токио заявило протест Сеулу из-за плакатов об Олимпиаде

13.02.2020, 9:12, Новости дня

Правительство Японии заявило протест Южной Корее в связи с появлением там плакатов, высмеивающих предстоящие этим летом в Токио Олимпиаду и Паралимпиаду, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга.

«Такого быть не должно. Мы используем различные средства, чтобы выразить наш решительный протест Южной Корее», – передает ТАСС слова генсека.

Вызвавший гнев Токио инцидент произошел в начале прошлого месяца в Сеуле. Представители одной из общественных организаций прикрепили там на месте строительства нового здания посольства Японии плакаты с изображением человека в защитном комбинезоне и шлеме, бегущего по переполненному стадиону с олимпийским факелом в руках. У него на плече нашит значок радиационной опасности, что явно призвано напомнить о последствиях аварии на атомной станции «Фукусима-1» весной 2011 года. На плакатах есть также надпись «Токио-2020» и изображение олимпийских колец.

В начале декабря «Гринпис» сообщал, что очаги высокого уровня радиации выявлены в спорткомплексе в префектуре Фукусима, который должен стать местом старта эстафеты олимпийского огня Токийской олимпиады летом 2020 года.