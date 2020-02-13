В результате ДТП в России погибли восемь украинцев

13.02.2020, 9:06, Новости дня

Ночью 13 февраля в Пустошкинском районе Псковской области произошло лобовое столкновение микроавтобуса Mercedes и большегруза, в результате погибли восемь человек. Об этом сообщил «Интерфакс« со ссылкой на министерство внутренних дел РФ.

По предварительным данным, все погибшие – граждане Украины.

Кроме того, в результате аварии пострадали двое людей: водитель фуры и пассажир микроавтобуса.

Источник в службе транспортного надзора региона сообщил «Интерфаксу», что в микроавтобусе находились девять человек.

В комментарии «Громадському» спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко подтвердила факт гибели восьми украинцев. По ее словам, еще один украинец получил травмы средней степени тяжести. Его госпитализировали.

Она добавила, что микроавтобус имеет украинскую регистрацию.

На место происшествия прибыл консул Украины.

Telegram-канал Mash сообщает, что выжившего пассажира маршрутки зовут Михаил Зеленчук. За рулем фуры был водитель из Беларуси Вячеслав Рябов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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В результате ДТП в России погибли восемь украинцев

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