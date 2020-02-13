Канадская спортсменка Венсан-Лапуант не могла получить допинг половым путем

13.02.2020, 9:06, Новости дня

Многократная чемпионка мира в гребле на каноэ канадка Лоренс Венсан-Лапуант была уличена в употреблении допинга. Однако спортсменка не была дисквалифицирована за нарушение антидопингового законодательства.

Спортсменки грозила длительная дисквалификация за употребление допинга, но она отделалась легким испугом, — была отстранена от соревнований до выяснения обстоятельств случившегося. Лоренс сообщила, что запрещенный препарат попал в ее организм после интимной близости с ее бывшим женихом. WADA сочло доводы спортсменки убедительными и не стал подвергать Венсан-Лапуант наказаниям.

Заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Евгений Ачкасов сообщил каналу "Москва 24", что возможность получить допинг половым путем близка к нулю. Подобное теоретически возможно только в случае, если концентрация препарата в организме полового партнера многократно превышает допустимую. А это невозможно практически.

Эксперт назвал ситуацию вопиющей. Также профессор обратил внимание н то, что спортсменка представляет Канаду, граждан которой немало в руководящих структурах WADA.