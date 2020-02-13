Погода: дождь, снег и гололед

13.02.2020, 9:06, Новости дня

Жителей московского региона в четверг ожидает облачная погода, осадки в виде снега и гололедица, температура воздуха составит + 1 градус, передает РИА Новости.

Как сообщил ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Михаил Леус, в Москве и области будет облачно, местами пройдет снег, на дорогах возможен гололед.

Днем в столице от 0 до +1, по области от -3 до +2. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 741 миллиметр ртутного столба, что все еще ниже нормы.

14 февраля ожидается снег с дождем, температура +1. 15 февраля — переменная облачность, осадков не будет.