Экс-заместителя мэра Новокузнецка арестовали по подозрению в хищении

13.02.2020, 9:05, Новости дня

Бывший заместитель главы Новокузнецка Андрей Федорчук, отстраненный от должности за подделку служебных документов, подозревается в хищении бюджетных средств.

«В отношении Федорчука избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Он подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных на исполнение муниципального контракта на оказание услуг в рамках подготовки к паводку», – сообщил источник в правоохранительных органах региона, передает ТАСС.

Уточняется, что сумма ущерба составила около 7 млн рублей.

Ранее суд арестовал пытавшуюся сбежать из РФ экс-замглавы администрации Щелково. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.



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Экс-заместителя мэра Новокузнецка арестовали по подозрению в хищении

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