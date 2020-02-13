Медики перечислили 10 способов, помогающих снизить чувство голода

13.02.2020, 9:04, Разное

Для людей, пытающихся бороться с избыточной массой тела, важны не только физические нагрузки, но снижение чувства голода. Медики перечислили 10 способов, с помощью которых можно «обмануть желудок» и худеть без особых усилий.
В первую очередь поможет «обмануть» чувство голода выпитая жидкость – соки, чаи, нежирный кефир или минеральная вода с дольками лимона. Также эффективным способом может стать использование для еды тарелок меньшего размера. Кстати, посуду желательно выбирать синего цвета, а не «возбуждающего» аппетит жёлтого, красного или оранжевого. В процессе приготовления пищи медики рекомендуют не добавлять специи и пряности, так как они провоцируют жажду и аппетит. Перед основными приёмами пищи стоит совершать пешие прогулки, а в отсутствие такой возможности можно около 10 минут уделить физическим упражнениям.

В рационе обязательно должны присутствовать заряжающие энергией и нормализирующие работу ЖКТ молочные продукты, к примеру, йогурт или творог. Поможет снизить чувство голода визуализация желаний. Для этого можно представить себя стройным и в красивом наряде, вызывающем восхищение у окружающих. Не рекомендуют медики прибегать к жёстким диетам, так как в большинстве случаев утраченный вес впоследствии возвращается, причём в больших объёмах, чем прежде. Вместо этого стоит перейти на 5-разовое питание небольшими порциями, постепенно принимая его, как правило.



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Медики перечислили 10 способов, помогающих снизить чувство голода

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