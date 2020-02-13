Составлен ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов 2020 года

13.02.2020, 9:04, Разное

Далеко не каждый пользователь может позволить себе смартфон флагманского сегмента. Несмотря на то, что современные тенденции диктуют потребность в мощных устройствах, даже на рынке бюджетных портативных устройств можно найти отличный прибор. Журналисты издания OANews составили перечень лучших дешевых смартфонов в РФ в 2020 году.

Huawei Y6

Средняя стоимость данного устройства в РФ составляет примерно 7 тысяч рублей. Huawei Y6 был представлен в марте минувшего года. Основой для него стал бюджетный процессор Mediatek Helio P22, дополненный 2 гигабайтами оперативной памяти. На передней панели устройства разместился дисплей на 6,09 дюйма. Многие современные пользователи могут критически оценить такой размер экрана, но его будет вполне достаточно для выполнения базовых функций. Также смартфон имеет 32 гигабайта встроенной памяти, которую можно расширить посредством подключения внешнего накопителя объемом до 512 гигабайт. За автономность устройства отвечает аккумулятор на 3 тысячи миллиампер часов, которого достаточно для активной работы на протяжении минимум 12 часов. На задней панели смартфона разместилась камера с двумя объективами на 13 мегапикселей. Визуально Huawei Y6 практически ничем не отличается от аналогов.

Xiaomi Redmi Note 5 3/32GB



В РФ за смартфон Xiaomi Redmi Note 5 в базовой вариации придется отдать от 7,9 тысячи рублей. Устройство относительно давно находится в продаже, ввиду чего успело завоевать большую популярность среди пользователей. На его передней панели размещается дисплей на 5,99 дюйма с небольшими рамками, что совершенно не мешает его полноценному использованию. На AnTuTu Benchmark смартфон получил максимальный балл среди устройств бюджетного ценового сегмента. Основой для устройств служит немного устаревший Qualcomm Snapdragon 636, установленный вместе с 3 гигабайтами оперативной памяти. Объем ПЗУ в смартфоне составляет 32 гигабайта. Также смартфон получил слот для второй SIM-карты, что является большой редкостью даже для современных флагманов. На задней панели устройства расположился модуль камеры с двумя объективами на 12 и 5 мегапикселей соответственно. Также записывающее устройство включает в себя сенсор Samsung S5K2L7. Объем аккумулятора смартфона составляет 4 тысячи миллиампер часов, чего вполне достаточно для работы в активном режиме на протяжении почти 14 часов.

Vivo Y11 3/32GB



В РФ данное устройство в базовой вариации можно купить примерно за 8,2 тысячи рублей. Главной особенностью смартфона является LCD-экран с каплевидным вырезом 6,35 дюйма, который даже сейчас является типичной для флагманов характеристикой. Компания Vivo использует собственную оболочку операционной системы Funtouch OS 9, но при желании пользователи могут откатить ее до Android 9.0. Основой для смартфона является Qualcomm Snapdragon 439, который немного устарел, но продолжает пользоваться популярностью в бюджетном сегменте, особенно в конфигурации с 3 и 4 гигабайтами оперативной памяти. На бенчмарке AnTuTu Benchmark устройство в свое время получило более 88 тысяч баллов за производительность, что для бюджетного прибора является отличным результатом. На задней панели смартфона разместилась камера с двумя объективами на 13 и 2 мегапикселя соответственно. За автономность устройства отвечает аккумулятор на 5 тысяч миллиампер часов, что также можно отнести к преимуществам.

Xiaomi Redmi 8 4/64GB



Данный смартфон появился в продаже в ноябре минувшего года. Его стоимость в вариации с 4 гигабайтами оперативной памяти составляет 9,9 тысячи рублей. Основой для устройства была выбрана операционная система Android 9.0 с фирменной оболочкой. На AnTuTu Benchmark смартфон получил 95 тысяч баллов. Он работает на основе процессора Qualcomm Snapdragon 439 и 4 гигабайт оперативной памяти в базовой вариации. Основным конкурентом смартфона является Xiaomi Mi Max 3, который недавно был снят с продаж.

Vivo Y17 64GB



Стоимость смартфона в РФ стартует от 12 тысяч рублей в базовой вариации. Как и другие устройства от Vivo, данный прибор работает на основе операционной системы Funtouch OS 9. В качестве процессора для него был выбран MediaTek Helio P35, устанавливаемый вместе с 4 гигабайтами оперативной памяти. На AnTuTu Benchmark устройство получило более 86 тысяч баллов. За автономность гаджета отвечает аккумулятор на 5 тысяч миллиампер часов. Еще одной важной особенностью прибора является поддержка NFC. Смартфон можно назвать самым удачным сочетанием стоимости и качества в бюджетном ценовом сегменте.