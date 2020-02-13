Технологии: «Давайте есть слона по частям». Как Роскомнадзор пытается заставить Facebook и Twitter хранить данные в России

13.02.2020, 8:58, Разное

В Москве начинается судебный процесс в отношении компаний Facebook Inc. и Twitter Inc. В январе Роскомнадзор возбудил против них административные дела из-за того, что компании не локализировали базы данных на серверах внутри России, как этого требует закон. Статья, по которой было заведено административное дело, предусматривает штраф от одного до шести миллионов рублей (от $15 тысяч до $94 тысяч)

Что именно требует Роскомнадзор

Роскомнадзор хочет, чтобы компании выполнили требования закона о локализации персональных данных, который был принят в России в 2015 году. Согласно нему, каждый сайт, на котором российские пользователи оставляют какую-либо информацию о себе, обязан хранить эти данные на серверах внутри России. Если у компаний нет возможности расположить собственные сервера в России, им предлагается их арендовать. Российские власти настаивают именно на том, чтобы сервера физически находились в России.

Роскомнадзор уже требовал от Facebook и Twitter, чтобы они перенесли данные россиян в Россию, в декабре 2018 года. Тогда в ведомстве сообщили, что компании якобы не ответили прямо, собираются ли они размещать сервера внутри страны.

«Компании предоставили формальные ответы на наши требования, они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем», – говорилось в заявлении.Через месяц, в январе 2019-го, ведомство завело в отношении Facebook и Twitter первое административное дело. Уже в апреле суд признал компании виновными в неисполнении закона и оштрафовал каждую на 3 тысячи рублей (около $47).

Сразу же после этого Роскомнадзор дал компаниям девять месяцев на исполнение закона – то есть на перенос серверов с информацией о россиянах на территорию РФ.

«Давайте есть слона по частям. Суд состоялся, компании оштрафованы. В настоящее время им предоставлено время для того, чтобы выполнить требования законодательства Российской Федерации. Надеюсь, до [блокировки] не дойдет», – прокомментировал тогда ситуацию глава Роскомнадзора Жаров.

В декабре 2019-го Владимир Путин подписал закон, который вводит многомиллионные штрафы за неисполнение закона о локализации данных россиян. Согласно нему и нынешнему заявлению Роскомнадзора, Facebook и Twitter могут быть оштрафованы на сумму до 6 миллионов рублей (до $94 тысяч). При повторном нарушении компании могут оштрафовать на сумму от 6 до 18 миллионов.

Что говорят компании

Ни Facebook, ни Twitter публично по поводу требований российских властей не высказывались. Но весной 2019-го глава Facebook Марк Цукерберг написал колонку, в которой заявил, что его компания не собирается хранить данные людей в странах, где нарушаются права человека.

«Есть большая разница между предоставлением услуг в стране и хранением там личных данных. Когда мы расширяли нашу инфраструктуру, мы приняли решение не создавать датацентры в странах, которые регулярно нарушают права человека как, например, приватность или свобода слова, – написал Цукерберг. – Если мы будем строить там свои центры, а не просто кэшировать нечувствительные данные, то им будет намного проще получить доступ к информации. Поэтому лучший способ защитить данные – не хранить их вовсе».

Глава Facebook также добавил, что в компании делают ставку на более тщательную шифровку переписки пользователей.

«Правительства часто незаконно требуют от нас раскрыть информацию. Но несмотря на то, что мы пытаемся отбиться и оспаривать эти запросы в судах, всегда есть риск, что мы проиграем. И если информация не зашифрована, то мы либо будем обязаны ее передать властям, либо наших сотрудников арестуют», – написал он.

Даже косвенная позиция компании Twitter по поводу возможного размещения серверов на территории Россия не ясна. Во время первого суда 5 апреля 2019 года представитель Роскомнадзора заявил, что в официальной переписке с ведомством Twitter якобы пообещал локализовать данные россиян, но не привел подробностей.

Как пишет BBC, представители Twitter на суде сказали, что оперативно реагировали на обращения Роскомнадзора, и подчеркивали, что у компании нет юридической обязанности отвечать на запросы ведомства. При этом представители компании не подтвердили и не опровергли слова представителя РКН. В последующем компания отказывалась давать комментарии СМИ по этому вопросу.

Вопросы без ответа

Пока не понятно, требует ли Роскомнадзор от корпорации Facebook Inc. перенести лишь данные российских пользователей фейсбука или других популярных в России приложений компании тоже, а именно: Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp.

Также не известно, намеревается ли Роскомнадзор блокировать доступ к этим соцсетям, если они по-прежнему не сделают ничего для переноса данных россиян на серверы внутри России. Так, осенью 2016 года Роскомнадзор уже блокировал доступ к профессиональной соцсети LinkedIn на территории России – она по-прежнему недоступна.

Но в конце января 2019 года замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин сказал агентству ТАСС, что до блокировок, может, и не дойдет – в ведомстве считают штрафы более эффективной мерой.

«Мы считаем, что штрафы – куда более эффективный способ, чем блокировки, потому что блокировки можно обойти, а штраф, если компания работает [в России], придется заплатить. Штраф можно взыскать и за пределами Российской Федерации», – сказал он.