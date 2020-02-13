На направлениях МЦД по просьбам пассажиров переименуют 14 станций

13.02.2020, 8:58, Новости дня

На Московской и Октябрьской железных дорогах на направлениях МЦД-1 и МЦД-2 по просьбам пассажиров будут переименованы 14 остановочных пунктов, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В департаменте сообщили РИА «Новости», что совместно с ОАО «РЖД» и правительством Московской области они постоянно собирают и анализируют мнения пассажиров, от которых в том числе поступали предложения о переименовании ряда станций.

«Совместно с коллегами мы проработали этот вопрос и приняли решение об изменении названий 14 станций на маршрутах первых двух диаметров», – говорится в сообщении.

Так, остановочный пункт «Инновационный центр» получит название «Сколково», на МЦД-2 «Ленинградская» официально будет переименована в «Стрешнево», «Ржевская» – в «Рижскую». На проектируемом МЦД-3 станция «НАТИ» будет переименована в «Лихоборы».

В ноябре президент Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру, проехав на поезде от станции Белорусская до станции Фили и обратно. Мэр Москвы Сергей Собянин подарил главе государства именную карту «Тройка».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Москва скрестила метро и электрички.



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На направлениях МЦД по просьбам пассажиров переименуют 14 станций

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