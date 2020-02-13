В Китае от нового коронавируса погибли 242 человека за сутки

13.02.2020, 8:57, Новости дня

В китайской провинции Хубэй сообщили о росте числа жертв коронавируса и скачке новых случаев заболевания, передает Reuters. Число погибших выросло в четверг на 242 человека, что является антирекордом для суточной статистики. Общее число жертв в провинции достигло 1310 человек.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 10 февраля, умерли 103 человека.

Число новых случаев в заболевания в провинции Хубэй составило 14840 человек.

Как сообщили в Национальной комиссии по здравоохранению КНР, рост данных о заболевших связан с изменением методики диагностики заболевания. Теперь диагноз начали ставить по результатам компьютерной томографии, не дожидаясь других исследований.

Кроме того, еще 44 случая заражения коронавирусом зарегистрировано на круизном лайнере Diamond Princess, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав Японии. Таким образом общее число зараженных на судне составило 218 человек.

Правительство Японии приняло решение разрешить некоторым пассажирам покинуть лайнер и разместит их в специально отведенных местах. Так судно смогут покинуть имеющие хронические проблемы со здоровьем, пассажиры старше 80 лет и те, кто располагается в каютах без окон. Они смогут высадиться на берег, если их тесты на вирус COVID-19 дадут отрицательный результат.



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В Китае от нового коронавируса погибли 242 человека за сутки

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