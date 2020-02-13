Нидерланды отказались от предложения Москвы судить обвиняемых в катастрофе MH17 в России

13.02.2020, 8:57, Новости дня

Нидерланды отклонили предложение Москвы судить в России трех россиян, подозреваемых в причастности к катастрофе рейса MH17. Как сообщает Reuters, об этом министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус заявил в письме парламенту страны.

По словам Грапперхауса, такое предложение от Москвы поступило в октябре прошлого года. Министр подчеркнул, что Нидерланды не рассматривают такую возможность. Он не уточнил, от кого именно поступил запрос.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Напомним, совместное расследование Bellingcat и The Insider позволило установить ключевых подозреваемых по этому делу с позывными «Орион» и «Дельфин». «Дельфином» оказался генерал-полковник Николай Федорович Ткачев, главный инспектор Центрального военного округа России. То, что голос разыскиваемого следствием лица идентичен голосу генерала Ткачева, подтвердили две независимые экспертизы.

Подробнее об этом: Охота на «Дельфина». Ключевой фигурант дела о сбитом «Боинге» MH17 оказался российским генерал-полковником.

«Орион» же — действующий генерал ГРУ Олег Владимирович Иванников, также известный как бывший министр обороны Южной Осетии Андрей Лаптев. Он руководил действиями российских войск на территории Украины и среди прочего командовал ЧВК Вагнера.

Читайте об этом в материале Его выдал женский голос. Опознан генерал ГРУ, ключевой фигурант дела о сбитом «Боинге» MH17.