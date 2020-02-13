Нидерланды отказались от предложения Москвы судить обвиняемых в катастрофе MH17 в России

13.02.2020, 8:57, Новости дня

Нидерланды отклонили предложение Москвы судить в России трех россиян, подозреваемых в причастности к катастрофе рейса MH17. Как  сообщает Reuters, об этом министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус заявил в письме парламенту страны.

По словам Грапперхауса, такое предложение от Москвы поступило в октябре прошлого года. Министр подчеркнул, что Нидерланды не рассматривают такую возможность. Он не уточнил, от кого именно поступил запрос.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Напомним, совместное расследование Bellingcat и The Insider позволило установить ключевых подозреваемых по этому делу с позывными «Орион» и «Дельфин». «Дельфином» оказался генерал-полковник Николай Федорович Ткачев, главный инспектор Центрального военного округа России. То, что голос разыскиваемого следствием лица идентичен голосу генерала Ткачева, подтвердили две независимые экспертизы.

Подробнее об этом: Охота на «Дельфина». Ключевой фигурант дела о сбитом «Боинге» MH17 оказался российским генерал-полковником.

«Орион» же — действующий генерал ГРУ Олег Владимирович Иванников, также известный как бывший министр обороны Южной Осетии Андрей Лаптев. Он руководил действиями российских войск на территории Украины и среди прочего командовал ЧВК Вагнера.

Читайте об этом в материале Его выдал женский голос. Опознан генерал ГРУ, ключевой фигурант дела о сбитом «Боинге» MH17.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Нидерланды отказались от предложения Москвы судить обвиняемых в катастрофе MH17 в России

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.12 / Экономика: На каких условиях РФ оставит газовый транзит Украине

07.02 / В Раде произошли потасовки из-за законопроекта о рынке земли, Зверобой вручили подозрение. Главное за день

10.02 / Глава МИД Италии заверил Пристайко в поддержке противостояния вооруженной агрессии РФ

04.12 / На омичку завели дело за насилие в отношении лейтенанта полиции

10.01 / Автоновости: Посмотрите, как Kia Seltos для России царапали и «убивали» на полигоне (видео)

15.12 / В Новосибирской области загорелся склад с пухом на площади 2100 кв. метров

07.01 / В Иране грозят США 13 сценариями мести

25.01 / Трамп увеличил пошлины на ввоз стальных и алюминиевых изделий в США

02.02 / «Тоттенхэм» нанес поражение «Манчестер Сити»

21.01 / В правительстве сменились министры культуры, экономического развития, юстиции, просвещения и ряд других

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика