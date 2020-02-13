BMW назвала цены на гибридные версии BMW X5 и X6 в России

13.02.2020, 8:52, Новости дня

Баварский автомобильный бренд BMW расширил линейку своих гибридных машин на российском рынке.

В частности, теперь покупателям предложены модификации гибридных кроссоверов X5 и X6 в версиях xDrive40d. Под капотом нового кроссовера установлен 3-литровый дизельный двигатель с мощностью 340 л.с. Также указано, что модель имеет 11-сильный стартер-генератор. Автомобиль оснащается 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и способен разогнаться до сотни за 5,5 секунд.

Приобрести новые модели станет возможным к маю нынешнего года, однако на сайте производителя в РФ указано, что модель уже доступна по цене от 5,3 млн рублей. За гибридный X6 ценник увеличился до 6,15 млн рублей.