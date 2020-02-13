Базовая версия кроссовера Skoda Karoq появится в РФ в конце 2020 года

13.02.2020, 8:52, Новости дня

К концу 2020 года на российском рынке стартуют продажи обновленного чешского кроссовера Skoda Karoq.

Такую новость объявил руководитель российского подразделения бренда. Популярный паркетник получит 1,6-литровый бензиновый двигатель, который выдает 110 л.с. мощности. Вместе с тем пока в продаже появится исключительно базовая комплектация автомобиля. В данной версии кроссовер получил четыре подушки безопасности, систему курсовой устойчивости, мультимедийный комплекс, а также кондиционер.

Приобрести вышеуказанный автомобиль станет возможным по цене от 1,3 млн рублей. К настоящему времени покупатели в РФ уже могут приобрести модели в версиях Ambition и Style, которые доступны по цене от 1,5 и 1,67 млн рублей соответственно.



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Базовая версия кроссовера Skoda Karoq появится в РФ в конце 2020 года

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