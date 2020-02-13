РКК «Энергия» создала разгонный блок для «Ангары»

13.02.2020, 8:51, Новости дня

Первый разгонный блок для тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» отправлен на космодром Плесецк, сообщил гендиректор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Николай Севастьянов.

«После длительных задержек в предыдущие годы в 2019 году была завершена комплексная программа наземной экспериментальной отработки и изготовлен первый летный разгонный блок для «Ангары-А5», который доставлен в ноябре 2019 года на космодром Плесецк», – сказал Севастьянов, передает ТАСС.

Ранее предлагалось в 2024 году разрушить в полете ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5», чтобы проверить системы аварийного спасения пилотируемого корабля «Орел».

В начале февраля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что 2020 год станет переломным для российской космической отрасли и покажет, сможет ли она преодолеть хронические проблемы.



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РКК «Энергия» создала разгонный блок для «Ангары»

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