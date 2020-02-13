ФСИН отреагировала на фото тюремного застолья убийцы Немцова

13.02.2020, 8:51, Новости дня

Главное управление ФСИН по Иркутской области начало служебную проверку в связи с появлением в Сети фотографий застолья с участием осужденного за убийство политика Бориса Немцова Заура Дадаева, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Будут выяснены в том числе обстоятельства, при которых были сделаны фотографии, каким образом они попали в интернет», – сообщил представитель управления «Интерфаксу».

Снимки появились в социальных сетях еще в июле 2018 года и только сейчас привлекли внимание СМИ и блогеров. Предположительно, фото сделаны в исправительной колонии N3 строгого режима.

Сопредседатель партии «Парнас» Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

В феврале 2019 года сообщалось, что Следственный комитет вышел на след заказчиков убийства политика.



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ФСИН отреагировала на фото тюремного застолья убийцы Немцова

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