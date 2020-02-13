В Китае объяснили резкий рост числа зараженных коронавирусом

13.02.2020, 8:44, Новости дня

Власти китайской провинции Хубэй объяснили резкий скачок числа зараженных новым коронавирусом тем, что в их число теперь входят пациенты, болезнь у которых была диагностирована с помощью нового метода.

В комитете по вопросам здравоохранения провинции объяснили, что диагнозы вновь заболевшим поставлены согласно новой классификации, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что число зараженных коронавирусом в провинции Хубэй превысило 48,2 тыс., число новых пациентов превысило 14 тыс., выписаны из больниц 3 тыс. 441 человека, скончались 1 тыс. 310 человек.

В ВОЗ заявили, что первые вакцины от коронавируса начнут испытывать на людях через три-четыре месяца.