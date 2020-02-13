В Китае объяснили резкий рост числа зараженных коронавирусом

13.02.2020, 8:44, Новости дня

Власти китайской провинции Хубэй объяснили резкий скачок числа зараженных новым коронавирусом тем, что в их число теперь входят пациенты, болезнь у которых была диагностирована с помощью нового метода.

В комитете по вопросам здравоохранения провинции объяснили, что диагнозы вновь заболевшим поставлены согласно новой классификации, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что число зараженных коронавирусом в провинции Хубэй превысило 48,2 тыс., число новых пациентов превысило 14 тыс., выписаны из больниц 3 тыс. 441 человека, скончались 1 тыс. 310 человек.

В ВОЗ заявили, что первые вакцины от коронавируса начнут испытывать на людях через три-четыре месяца.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

В Китае объяснили резкий рост числа зараженных коронавирусом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.01 / Шайба Мозякина не спасла «Металлург» от поражения «Йокериту»

31.01 / Каждая четвертая жалоба в ЕСПЧ – против России

19.01 / Крушение самолета МАУ в Иране. Работа не остановится до наказания виновных – СНБО

07.02 / Гимнастка Солдатова: никогда не верьте желтой прессе

31.12 / «Газпром» подписал документы с Украиной о продолжении транзита газа

18.12 / Российские Ту-22М3 пролетели над Ираном

02.02 / Fox News — импичмент Трампа похож на дрянное реалити-шоу — и завязан он на Украину

20.01 / Сербский митрополит потребовал от властей Черногории отменить закон о церквях

03.02 / Эрдоган вновь отказался признавать Крым российским

24.01 / Спектакль с участием звезды «Счастливы вместе» запретили на Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика