В мире количество зараженных коронавирусом превысило 60 тысяч

13.02.2020, 8:42, Новости дня

В китайской провинции Хубэй за сутки было зарегистрировано 14 840 новых случаев заболевания новым коронавирусом. Об этом 13 февраля сообщило «Xinhuanet», ссылаясь на местные органы по делам здравоохранения.

Число зараженных увеличилось из-за использования другого метода тестирования: компьютерной томографии.

За сутки от болезни скончалось 242 человека. Отмечается, что это самый высокий прирост смертей.

Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, который отслеживает распространение коронавируса в мире, сообщает, что всего от вируса умерло 1369 человек, при этом 6017 инфицированных выздоровели.

Всего в мире коронавирусом заболело более 60 тыс. людей, из них более 50 тыс. – находятся в Китае.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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В мире количество зараженных коронавирусом превысило 60 тысяч

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