Украинского полицейского и бывшего заключенного подозревают в поджоге автомобиля журналиста Радио Свобода

13.02.2020, 8:40, Новости дня

Служба безопасности Украины и прокуратура Львовской области выяснили, кто является возможным заказчиком и организатором поджога автомобиля Галины Терещук, корреспондента Радио Свобода во Львове. Украинская редакция Радио Свобода со ссылкой на главного прокурора Львовской области Ирину Диденко сообщила, что в поджоге автомобиля, который произошел 30 января, подозреваются ранее судимый майор полиции.

Один из подозреваемых – 48-летний безработный житель Львова, который, по словам Ирины Диденко, известен в криминальном мире «по контрабандным схемам, а также хищению топлива». По данным СБУ, сейчас он скрывается за границей.

Организатором преступления, как полагает следствие, является 43-летний оперуполномоченный криминальной полиции Львовской области, работающий в силовых органах с 1998 года. По версии обвинения, полицейский спланировал поджог и нанял исполнителя преступления.

Прокуратура будет требовать ареста для обоих подозреваемых. Уголовное дело завели по статье «Умышленное уничтожение имущества журналиста», максимальное наказание – лишение свободы до 15 лет.

Галина Терещук, которая сотрудничает с Радио Свобода с 2000 года, считает, что причиной поджога стала ее профессиональная деятельность.

6 февраля МВД сообщило о задержании в Одессе еще одного исполнителя преступления – 19-летнего студента городского политехнического университета. В случае, если его вина будет доказана, молодому человеку грозит от трех до 10 лет тюрьмы.