Украинского полицейского и бывшего заключенного подозревают в поджоге автомобиля журналиста Радио Свобода

13.02.2020, 8:40, Новости дня

Служба безопасности Украины и прокуратура Львовской области выяснили, кто является возможным заказчиком и организатором поджога автомобиля Галины Терещук, корреспондента Радио Свобода во Львове. Украинская редакция Радио Свобода со ссылкой на главного прокурора Львовской области Ирину Диденко сообщила, что в поджоге автомобиля, который произошел 30 января, подозреваются ранее судимый майор полиции.

Один из подозреваемых – 48-летний безработный житель Львова, который, по словам Ирины Диденко, известен в криминальном мире «по контрабандным схемам, а также хищению топлива». По данным СБУ, сейчас он скрывается за границей.

Организатором преступления, как полагает следствие, является 43-летний оперуполномоченный криминальной полиции Львовской области, работающий в силовых органах с 1998 года. По версии обвинения, полицейский спланировал поджог и нанял исполнителя преступления. 

Прокуратура будет требовать ареста для обоих подозреваемых. Уголовное дело завели по статье «Умышленное уничтожение имущества журналиста», максимальное наказание – лишение свободы до 15 лет.

Галина Терещук, которая сотрудничает с Радио Свобода с 2000 года, считает, что причиной поджога стала ее профессиональная деятельность.

6 февраля МВД сообщило о задержании в Одессе еще одного исполнителя преступления – 19-летнего студента городского политехнического университета. В случае, если его вина будет доказана, молодому человеку грозит от трех до 10 лет тюрьмы.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Украинского полицейского и бывшего заключенного подозревают в поджоге автомобиля журналиста Радио Свобода

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / Убитый в Берлине гражданин Грузии был причастен к терактам в России — «Интерфакс»

07.02 / В Кировской области проверяют сообщения о медбрате, убивающем ветеранов в больнице

03.12 / ВАДА назвала процент «испорченных» данных московской лаборатории

09.01 / Авиакатастрофа в Иране. Зеленский провел совещание оперативного штаба

03.02 / Жителей центральной РФ предупредили о резком похолодании

01.02 / Помпео прибыл в Нур-Султан

13.01 / Нацполиция Украины: подозреваемый в убийстве Окуевой – уроженец Дагестана. Его подозревают еще в 2 убийствах

29.01 / Великобритания выйдет из состава Евросоюза 31 января; парламент ЕС одобрил соглашение

22.01 / Интернет-пользователи стали меньше доверять блогерам

02.12 / Политолог: На рынке околополитического пиара поступали предложения поработать против закона о домашнем насилии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика