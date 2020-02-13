Двоюродного брата Рамзана Кадырова назначили замминистра спорта России

13.02.2020, 8:40, Новости дня

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил двоюродного брата Рамзана Кадырова Одеса Байсултанова заместителем министра спорта России. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

В своем инстаграме Одес Байсултанов поблагодарил руководство России и главу Чечни за «оказанное доверие» и «предоставленные возможности».

С 2016 года Байсултанов был первым заместителем министра по делам Северного Кавказа. До этого он работал заместителем полномочного представителя в Северо-Кавказском федеральном округе. Всего же чиновничий стаж 55-летнего Одеса Байсултанова составляет 27 лет.

В начале февраля его старший брат Идрис был назначен министром образования Чечни.

Одес Байсултанов – еще один член семьи Кадырова во властных структурах.

Зулай Кадырова (Закриева), сестра Кадырова, занимает должность помощника главы Чеченской республики,

Зарган Кадырова (Черхигова), еще одна сестра Кадырова, является его помощником по дошкольному образованию,

супруга Кадырова Медни Кадырова является вице-президентом Регионального общественного фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова,

четвероюродный брат Кадырова Хас-Магомед Кадыров занимает пост мэра города Аргун,

троюродный брат главы Чечни Висит Кадыров – еще один его помощник,

четвероюродный брат Кадырова Адам Делимханов – депутат Госдумы РФ,

другой четвероюродный брат, генерал-майор Алибек Делимханов, – замкомандующего Северокавказским округом войск национальной гвардии РФ [Росгвардия],

четвероюродный брат Шарип Делимханов, генерал-майор полиции, занимает пост начальника управления ФСВНГ РФ по ЧР,

другой четвероюродный брат Амхад (Сурхо) Делимханов, также работает в структурах МВД,

двоюродный брат Кадырова Идрис Байсултанова – министр образования и науки,

племянник Ибрагим (Якуб) Закриев, сын сестры Кадырова, занимает пост мэра Грозного,

племянник Идрис Черхигов – начальник Управления ГИБДД МВД по ЧР,

племянник Хамзат Кадыров – глава Совета безопасности Чечни,

муж сестры Рамзана Кадырова Рамзан Черхигов – министр транспорта Чечни,

муж другой сестры Кадырова, Салман Закриев, – зампредседатель парламента Чечни,

муж дочери Кадырова Висхан Мацуев – руководитель миграционного управления Чечни,

муж еще одной родственницы Кадырова Иса Тумхаджиев – заместитель председателя правительства Чечни.

Помимо этого, важные посты в Чечне занимают:

Асланбек Айдамиров, брат жены Кадырова, – зампредседателя парламента ЧР,

Руслан Алханов, свекор дочери Кадырова, – глава МВД Чечни,

Сахаб Закриев, брат зятя Кадырова, – глава администрации Гудермесского района,

Аймани Кадырова, мать Рамзана Кадырова, – президент Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова,

Хож-Ахмед-Хаджи Кадыров, двоюродный дядя Кадырова, – председатель Совета алимов СКФО и ЧР,

Шахмомед Кадыров, троюродный дядя Кадырова, – директор крупнейшего оптового рынка Чечни «Беркат»,

Абусупьян Дааев, двоюродный брат Кадырова, – замдиректора «Роснефти» в Чечне.