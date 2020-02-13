Цены на нефть изменились разнонаправленно после скачка в среду

13.02.2020, 8:37, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром изменяются разнонаправленно после скачка по итогам предыдущей сессии на сигналах замедления темпов распространения китайского коронавируса.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent опустилась на 1 цент и составила 55,78 доллара за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март подорожал на 14 центов – до 51,31 за баррель, передает «Интерфакс».

Оптимизм, связанный с тем, что снижение глобального спроса на нефть в результате эпидемии коронавируса может быть менее существенным, чем ожидалось, поддержал цены на нефть, несмотря на то, что данные Минэнерго США указали на рост запасов в стране по итогам третьей недели подряд. 



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Цены на нефть изменились разнонаправленно после скачка в среду

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