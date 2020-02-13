Найден способ борьбы с жировой болезнью печени

13.02.2020, 8:32, Новости дня

Эксперты заявили, что бороться с жировой болезнью печени человеку помогут определенные продукты питания. Важно, чтобы они содержали индол, который направлен на контроль данного заболевания.

На протяжении длительного периода времени ученые работали над поисками эффективных методов борьбы с жировой болезнью печени. Оказалось, что для этого человеку нужно как можно больше естественных соединений, поскольку именно они направлены на оздоровление организма. Известно, что естественные соединения содержатся в овощах. Кроме того, в овощах и в кишечных бактериях присутствует вещество индол, которое контролирует неалкогольную болезнь печени.

Авторы исследования рассказали, что в ближайшее время ими будет разработана специальная диета из крестоцветных овощей. Отмечается, что при данной диете придется употреблять немало брюссельской или цветной капусты.



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Найден способ борьбы с жировой болезнью печени

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