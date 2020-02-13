Хоккеист Александр Волков переведен в основу «молний»

13.02.2020, 8:31, Новости дня

Клуб НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" вызвал из фарм-клуба нападающего Александра Волкова. 22-летний хоккеист уже начал тренироваться в составе "молний" и в ближайшем матче может появиться на льду.

В матче с "Питтсбург Пингвинз" получил травму лидер "молний" Никита Кучеров. Сроки восстановления российского хоккеиста пока неизвестны. Волков вызван в основу, чтобы заменить своего соотечественника.

В нынешнем сезоне Александр Волков выступает за "Сиракьюз Кранч". В 35 матчах он забросил 6 шайб и сделал 18 голевых передач. Также Волков сыграл восемь встреч в составе "Лайтнинг" и отметился голевой передачей.