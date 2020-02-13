ИИ предсказывает эффективность антидепрессантов по ЭЭГ

13.02.2020, 8:31, Новости дня

Стало известно, что американские эксперты обучили искусственный интеллект оценивать эффективность антидепрессантов по ЭЭГ в состоянии покоя.

Сегодня ученые продолжают активно изучать депрессию, поскольку данное состояние является крайне распространенным. На молекулярном уровне под депрессией следует понимать дефицит нейромедиаторов из группы моноаминов, ответственных за передачу электрического сигнала в системе вознаграждения головного мозга. Чаще всего для лечения депрессии используют препараты, которые были разработаны еще в середине прошлого века. Некоторые из них не подходят пациентам, однако определить совместимость можно лишь на практике. Сотрудники Стэнфордского университета научили искусственный интеллект оценивать эффективность антидепрессантов по ЭЭГ в состоянии покоя.

Проверить способ и работоспособность искусственного интеллекта удалось в ходе эксперимента с участием 300 человек с диагностированной депрессией.



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ИИ предсказывает эффективность антидепрессантов по ЭЭГ

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